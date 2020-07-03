Грозный, , 15:40 — REGNUM Секретарь Чеченского Республиканского отделения политической партии КПРФ Али Успаев высоко оценил качество голосования по поправкам к Конституции РФ.

«Произошло то, чего мы ожидали — поправки к Конституции Российской федерации должны были пройти. Мы голосовали организовано, результаты положительные. И я считаю, что все нормально, возражений быть не может», — рассказал в бесде с корреспондентом ИА REGNUM Али Успаев.

«В части организации тоже одобрительно. Я взрослый человек, прошел десятки выборов. Это голосование было очень свободным, очень прозрачным. Подобное можно практиковать и в будущем, в том числе и растяжку во времени, такой свободный режим. Я считаю, что прогрессивное решение», — завершил свой комментарий политик.

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