Бишкек, , 15:40 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подписал распоряжение о выделении еще 50 млн сомов (около 45 млн рублей) на приобретение и доставку из Китая кислородных концентраторов и пульсоксиметров.

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В правительстве отмечают, что такое решение принято для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и оперативной ликвидации ее последствий.

ИА REGNUM напоминает, накануне, 2 июля, премьер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции сообщил о том, что власти Киргизии заказали в Китае 500 аппаратов искусственной вентиляции легких и партию кислородных концентраторов.

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