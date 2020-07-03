Москва, , 15:39 — REGNUM В Москве от жителей старых пятиэтажек в Фонд реновации поступило 568 заявок на докупку дополнительных метров в новостройках, сообщили в Стройкомплексе.

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Заммэра Сергей Лёвкин пояснил, что 535 обращений поступило в момент переселения, еще 33 — в течение первых двух лет после переезда. В настоящее время заключено 498 договоров.

Лёвкин уточнил, что докупить дополнительные метры можно только один раз. При этом площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года под переселение по программе реновации в Москве передадут 29 домов.

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