Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM В Ростовской области подвели итоги голосования по губернаторскому проекту «Народный совет», определив приоритетные направления расходования 500 млн рублей. Средства выделены из региональной казны на борьбу с последствиями пандемии, передаёт ИА REGNUM.

В зависимости от поданных голосов средства направят на приобретение 60 автомобилей скорой помощи (более 200 млн рублей), оборудование и мебель для школьных столовых (147 млн рублей), 150 машин для участковых врачей (145 млн рублей). Как отметил донской губернатор Василий Голубев, муниципалитеты получат оборудование и транспорт до конца 2020 года.⠀

ИА REGNUM напоминает, что голосование состоялось наряду с голосованием по поправкам к Конституции РФ. Всего в «Народном совете» приняли участие более 680 тыс. жителей Ростовской области.

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