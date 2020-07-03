Берн, , 15:37 — REGNUM Общее количество выявленных в Швейцарии случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 134 и превысило 32 тысячи. Об этом 3 июля сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Согласно этим данным, на данный момент в стране в общей сложности выявлен 32 101 случай заражения SARS-CoV-2.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Швейцарии от COVID-19 скончались 1 686 пациентов и ещё более 29 тысяч вылечились.

При этом отмечается, что за сутки в стране было проведено 15 178 тестов на коронавирус, а их общее число составляет 614 283.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 9 человек.