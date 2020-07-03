Ташкент, , 15:33 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 9326, сообщили 3 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 17:00 (15:00 мск). Днем ранее в это время обнаружили 8996 случаев. Таким образом, за минувшие сутки выявили 330 новых случаев заражения. Выздоровели 6161 человек, на лечении остаются 3137 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля главный инфекционист минздрава республики Эркин Мусабаев заявил, что доля пациентов с коронавирусом, которые не проявляют симптомов, достигает 60%.

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