Оренбург, , 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ. В регионе работало 43 пункта проведения экзаменов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобре.

Экзамен по географии выбрали 107 выпускников, литературы — 429 человек, информатики и ИКТ — 484 человека. Результаты ЕГЭ станут известны до 17 июля.

Напомним, в 2020 году из-за неблагополучной эпидобстановки, связанной с распространением коронавируса, в России не все выпускники сдают ЕГЭ. От экзамена освободили тех, кто не планирует поступление в вузы.

По данным министерства образования Оренбургской области, от сдачи ЕГЭ отказались 589 выпускников (7,6%). В регионе в период ЕГЭ (3−25 июля) будет работать 60 пунктов проведения экзамена. Регистрацию прошли 7 590 участников, из них 7030 — выпускники 2020 года.