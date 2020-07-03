Уфа, , 15:31 — REGNUM Мужчину, который не платил алименты на содержание детей, приговорили к пяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима в Башкирии. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что обвиняемый с 2016 года не платил алименты на содержание двух детей. Сумма задолженности составила около 500 тысяч рублей. Обвиняемый был ранее привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Кроме этого, он был не раз осужден за грабежи, кражи и побои.

Сообщается, что ранее суд признал его виновным в неуплате алиментов и приговорил его к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Сотрудники прокуратуры сочли данный приговор суда слишком мягким. Поэтому они его обжаловали.

В результате судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии изменила приговор 31-летнему подсудимому и назначила ему наказание в виде пяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Сообщается, что мужчину взяли под стражу в зале суда.

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