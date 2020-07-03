п. Никольское, , 16:03 — REGNUM В Ленинградской области задержали чиновницу администрации Никольского городского поселения Тосненского района. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и нанесению ущерба бюджету на сумму более чем в 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями пали на начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуры администрации Никольского городского поселения Светлану Вихрову.

По версии следствия, подозреваемая договорилась с коллегами из администрации муниципального образования и руководителями коммерческих организаций, аффилированных между собой, на заключение фиктивных муниципальных контрактов якобы на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения, которых фактически не существовало.

В результате из бюджета МО на расчетные счета коммерческих организаций, без фактического выполнения работ по контрактам, было перечислено более 20 млн рублей, часть из которых предназначалась подозреваемой.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской проводится 18 обысков в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по месту жительства подозреваемой и иных лиц, и в коммерческих организациях, заключивших контракты», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следствием принимаются меры, направленные на возмещение ущерба.