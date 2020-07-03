Москва, , 15:24 — REGNUM В Новой Москве построят первый вертолетный аэродром для аэротакси. Уже предоставлен земельный участок площадью 0,5 га под строительство вертодрома, сообщили в Стройкомплексе.

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Первый вертодром расположится у станции метро «Прокшино» Сокольнической линии. Строительство планируется завершить в течение нескольких недель после нормализации эпидобстановки.

Вертодром сможет принимать легкие, средние и тяжелые вертолеты AW139 и МИ-38. Планируется, что услуги аэротакси будут доступны гражданкам с разным уровнем дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в холдинге «Вертолёты России» заявили, что вертолётное такси может начать функционировать в Москве и Подмосковье после 2025 года.

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