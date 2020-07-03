Москва, , 15:25 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля прошёл в России в штатом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Серьёзных нарушений во время экзамена зафиксировано не было. Участникам экзаменов выдадут результаты не позднее 17 июля.

3 июля более 98 тыс. участников ЕГЭ сдавали информатику, около 17 тыс. — географию и более 58 тыс. человек — литературу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в России стартовал основной этап ЕГЭ. Большое внимание при этом уделено санитарно-эпидемиологической безопасности.

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