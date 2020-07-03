Ростов-на-Дону, , 15:21 — REGNUM Маршрут поездов «Ласточка» Ростов-на-Дону — Туапсе с 10 июля будет продлён до станции Имеретинский Курорт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«Ласточка» будет отправляться из Ростова в 17:18 мск и прибывать на станцию Имеретинский Курорт (Олимпийски парк) на следующий день в 1:43 мск. Обратно поезд будет отправляться в 2:04 мск и прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52 мск», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM отмечает, что с 3 июля в связи с увеличением пассажиропотока на маршрут вновь выйдет поезд №642/641 сообщением Ростов-на-Дону — Адлер. На Черноморское побережье он отправляется по нечётным числам, обратно — по чётным.