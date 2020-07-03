Москва, , 15:21 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Chery в России проводит отзывную кампанию кроссоверов Tiggo 8. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя компании.

Причина отзыва авто — проблемы, связанные со шлангами охлаждения трансмиссии и опцией дистанционного запуска двигателя.

«У всех собственников Tiggo 8 есть доступ в личный кабинет на веб-портале. И каждый из них получил приглашение посетить дилерский центр для диагностики авто, по итогам которой, в случае необходимости, проведут соответствующие работы», — передаёт издание слова пресс-секретаря Chery Евгении Никитеной-Кацарской.

Стоит отметить, что официально об сервисной кампании китайского автопроизводителя в Росстандарте не сообщалось.

Напомним, в конце июня 2020 года официальный представитель компании Audi в России ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 389 машин из-за ошибочного определения координат местонахождения транспортного средства блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб.

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