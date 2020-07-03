Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили 72-летнего ученого, которого обвинили в хищениях на сумму почти в 14 млн рублей, но деталей дела не раскрыли, так как в нем сокрыта государственная тайна. Об этом приговоре 3 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Романова, признанного виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

По версии следствия, ученый вместе с неустановленными лицами систематически похищал государственные средства, которые выделяли конструкторским бюро и научным центрам на проектирование кораблей, подводных лодок и судов.

Дело слушалось в закрытом режиме, так как материалы содержат гриф «Секретно».

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком пять лет, — отметили в суде. — Гражданский иск ПАО «Невское ПКБ» удовлетворен судом на 13 816 750 рублей».

Напомним, 2 июля Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении военного эксперта и политолога Владимира Неелова, обвиненного в государственной измене. Дело также было под грифом «секретно».

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