Пермь, , 15:19 — REGNUM В Перми международный аэропорт «Большое Савинов» в течение восьми дней (с 4 по 6 июля и с 11 по 19 июля) будет закрыт с 08:00 до 19:00 по местному времени (06:00 — 17:00 мск), сообщает пресс-служба аэропорта.

Ограничение связано с работами по реконструкции рулежных дорожек. Днем будет закрыт доступ в здание аэровокзала, аэродром перестанет принимать и выпускать самолеты.

Добавим, пермский аэропорт реализует проект реконструкции аванперрона и перрона для стоянки самолётов. Его стоимость составляет 529 млн рублей. Планируется, что устройство телетрапов завершиться до конца сентября 2020 года.

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