Стокгольм, , 15:22 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 9 человек. Такие данные 3 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 3 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 420 человек. Их число увеличилось на 9 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 71 419 человек. За сутки было выявлено 780 новых случаев заражения.

По состоянию на 3 июля 2 451 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получил или до сих пор получает экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.