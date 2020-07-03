Владимир, 3 июля 2020, 15:19 — REGNUM Во Владимирской области с 6 июля возобновят работу магазины непродовольственных товаров, расположенные в торговых центрах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Под запретом пока остаётся работа в ТЦ предприятий общепита, фудкортов, спорткомплексов, салонов красоты, досуговых центов, детских игровых зон, кинотеатров, торговых автоматов и мест отдыха, включая лавки. В торговых центрах также нельзя проводить массовые мероприятия и промоакции.
В торговых залах на одного посетителя должно приходиться не менее четырёх квадратных метров, помещения должны регулярно дезинфицировать. Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора власти обещают строго соблюдать.
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