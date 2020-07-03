Москва, , 15:16 — REGNUM Уже три случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс, в которой отбывает наказание гражданин РФ Виктор Бут. Об этом сообщила его жена Алла Бут.

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В телефонном разговоре супруг сообщил ей, что все заболевшие были переведены в Мэрион из других федеральных тюрем. Сейчас для них выделили специальный карантинный блок, куда и перевели носителей SARS-CoV-2. Кроме того, из-за этой ситуации в пенитенциарном учреждении введен строжайший режим.

Бут также рассказал, что питание в тюрьме продолжает ухудшаться из-за проблем со снабжением, которые начались несколько недель назад.

«А в начале этой недели из-за урагана тюрьма на сутки осталась без электричества, — приводит РИА Новости слова Бута. — И в эти сутки никого не выпускали из камер даже на те час-два в день, которые положены заключенным по эпидемиологическому режиму».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин РФ Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим, и приговорил к 25 годам тюрьмы. Осуждённый своей вины не признал.

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В январе 2020 года Бута, отбывающего наказание в тюрьме Мэрион американского штата Иллинойс, без объяснения причины перевели в специальный блок сверхстрогого режима, который предназначен для террористов.

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