Калининград, , 15:11 — REGNUM Голосование по поправкам в конституции Российской Федерации, однозначно, было легитимным, а результат ожидаемым, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА РЕ Индивидуальный предприниматель из Калининградской области, член совета партии «Справедливая Россия» Анатолий Журату, подчеркнув при этом, что сам лично он голосовал против поправок.

«Большинство поддержавших поправки — это пенсионеры, которые еще в прошлом году точно так же поддержали повышение пенсионного возраста. Конечно, есть колеблющиеся, есть те, кто действительно верит в это дело. Я смотрел по участкам — на участки в основной день голосования приходило по 200−300 человек, и до этого на улицах и во дворах набрали еще 400−500 голосов, так вот эти 400−500 голосов как правило и были голоса пенсионеров. Как правило, они проголосовали «за», а основной день голосования 1 июля было приблизительно 50/50», — продолжил свой рассказ Анатолий Журату.

«Конечно, легитимность выборов однозначна, все согласно закону, это очевидно. Я и сам раньше работал в УИКах. Но чего не хватило? Не хватило, чтобы по телевизору, в рекламах, были диспуты и споры по этому поводу. Мы слышали только агитацию «за». А где сомнения, где возражения, где споры по каждому пункту? Это было бы очень интересно и полезно для общества», — продолжил политик.

«С 1992 года мы нигде не проводили референдума ни по какому вопросу, за исключением Крыма. Прошедшее голосование показало, что власти не надо этого бояться. Не надо бояться чаще и больше проводить народные референдумы. Если бы сейчас мы проводили референдум, то власть все равно бы выиграла, зато мы получили бы полную легитимность этой ситуации, а так у кого-то она все равно под сомнением. Референдум вычеркнул бы все эти вопросы. То есть в целом в ситуации есть и «плюс» и"минус», — завершил свой комментарий Анатолий Журату

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