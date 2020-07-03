Москва, , 15:09 — REGNUM Около половины жителей России (49%) готовы пойти на уступки в ходе обсуждения размера заработной платы при трудоустройстве, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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16% опрошенных согласны на снижение ожидаемой зарплаты на 5%, 23% готовы получать на 10% меньше. По 4% соискателей готовы на снижение на 15% и 20%, 2% — 25%.

В среднем при трудоустройстве граждане согласны уменьшить будущую зарплату на 10%. Безработные охотнее соглашаются на меньшую сумму, чем те, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущей — 52% против 43%.

Опрос проведен 29—30 июня 2020 года в 314 населенных пунктах. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России около 66% работодателей уверены, что хорошие внешние данные могут помочь работнику с трудоустройством.

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