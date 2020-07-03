Вашингтон, , 15:08 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили более 52,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 52 291 нового заразившегося SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало 2 739 879.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 635 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло более 128 тысяч.

При этом уточняется, что в настоящее время в стране свыше 781 тысячи человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными болезнями ввел строгие ограничительные меры в муниципалитетах Беране и Гусинье на севере страны.