Москва, , 15:11 — REGNUM Московские пляжи не работают из-за сохранения угрозы распространения коронавируса. В этих зонах контролируется состояние воды и песка, сообщает 3 июля пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались», — отметили в ведомстве.

Так как в столице установилась тёплая погода, на пляжах постоянно забирают пробы воды и песка. Вопрос находится на контроле, заверили в Роспотребнадзоре.

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