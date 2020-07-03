Москва, 3 июля 2020, 15:11 — REGNUM Московские пляжи не работают из-за сохранения угрозы распространения коронавируса. В этих зонах контролируется состояние воды и песка, сообщает 3 июля пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
«В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались», — отметили в ведомстве.
Так как в столице установилась тёплая погода, на пляжах постоянно забирают пробы воды и песка. Вопрос находится на контроле, заверили в Роспотребнадзоре.
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