Чердынь, Пермский край, , 14:57 — REGNUM В Чердынском районе суд признал 15-летнего подростка виновным в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц), сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, школьник, испытывая неприязнь к педагогам и ученикам школы, начал вынашивать план мести. Увидев по телевизору программу, посвящённую годовщине памяти людей, которые стали жертвами стрелка в Керченском политехническом колледже, пермский подросток стал изучать подробности события в Керчи и аналогичных преступлений. А осенью 2019 году занялся активной подготовкой к массовому убийству. Он планировал вооружиться ножом и ружьем и прийти в школу. Однако преступный план не был реализован, в дело вмешалась мать парня. Женщина обратилась в полицию.

Судмедэксперты признали подростка вменяемым. Суд назначил парню три года лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии, с принудительными мерами медицинского характера.

Напомним, в январе 2018 года в школе № 127 Перми произошло ЧП. Двое подростков напали на учеников четвертого класса и их педагога во время урока. Ранения получили 15 человек. Подростков привлекли к уголовной ответственности.

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