Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Издательская компания tinyBuild и студия Cradle Games назвали дату релиза тёмной фантастической игры Hellpoint. Об этом 2 июля сообщил профильный портал DSOGaming.

Игра, которую многие геймеры называют «космической Dark Souls» выйдет в продажу 30 июля 2020 года. Разработчики также выложили в сеть новый ролик, в котором показаны некоторые моменты прохождения игры в режиме кооператива.

В мае 2020 года создатели Hellpoint выложили в сеть 16-минутное видео с демонстрацией игрового процесса. Действие игры будет происходить на некой мрачной космической станции.

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