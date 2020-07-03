Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM Статистика по заражаемости коронавирусом в Свердловской области соответствует действительности, заявил вице-губернатор Павел Креков.

Комментарий чиновника предоставил оперштаб региона. «Должен заявить, что цифры, поступающие во все звенья здравоохранения, соответствуют той информации, которая даётся статистикой», — сообщил Креков.

Расхождения могут быть в одном случае — если одного человека зарегистрировали несколько раз на разных этапах. В частности, один пациент может попать сразу от участкового врача, потом от скорой помощи и самой больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ опубликовали письмо главы свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, где тот говорил о возможных несоответствиях в статистике по коронавирусу.