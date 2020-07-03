Копенгаген, , 14:54 — REGNUM Хорошо известного всем персонажа сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсона Русалочку неизвестные вандалы обвинили в расизме, сообщает 3 июля Reuters.

В ночь на пятницу, 3 июля, на памятнике Русалочке, установленному в Копенгагене, появилась надпись «расистская рыба». Правоохранительные органы датской столицы на данный момент не смогли установить, кто именно стоит за этим актом вандализма.

«Мы рассматриваем произошедшее как акт вандализма», — подчеркнул представитель полиции датской столицы, отметив, что расследование уже началось.

Напомним, разрушение и осквернение памятников в странах Запада началось на фоне массовых акций протеста, захлестнувших США после убийства чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда полицейским в штате Миннесота.

Неудовольствие активистов, борющихся против полицейского насилия и против «расизма», вызывает якобы связь исторических фигур с работорговлей и расизмом. Очень часто, тем не менее, под удар борцов за историческую справедливость попадают памятники противникам рабства.