Москва, , 14:53 — REGNUM До конца 2020 года под переселение по программе реновации в Москве передадут 29 домов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«До конца года еще 29 домов по программе реновации передадут под заселение», — сказал он.

Он напомнил, что 55 домов в Москве уже отданы под заселение в рамках программы, туда переехали 17 тыс. москвичей.

Сейчас московские строители возводят 170 домов по программе реновации, ещё по 90 зданиям готовятся проекты.

Всего столичная программа реновации должна охватить около миллиона жителей города.