Бишкек, , 14:51 — REGNUM За последние сутки в больницах Киргизии умерли 23 пациента с пневмонией, но с отрицательным результатом анализов на коронавирус. Об этом сегодня, 3 июля, на брифинге заявила начальник управления министерства здравоохранения Айнура Акматова.

Всего же в период с марта текущего года и до настоящего времени в республике зафиксировано 120 летальных случаев, вызванных внебольничной (без коронавируса — Прим. ИА REGNUM) пневмонией.

По ее словам, сейчас в стационарах от внебольничной пневмонии лечатся 1 724 пациента. Из них в тяжелом состоянии находятся 337 человек, в том числе в реанимации — 112 человек.

Всего же с марта по июль 2020 года в Киргизии зарегистрировано 2 508 случаев заболевания внебольничной пневмонией.

Также представитель минздрава отметила, что за последние сутки в Киргизии от осложнений вызванных коронавирусом, умерли 10 человек. Всего же в республике зарегистрировано 76 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.