Подгорица, , 14:50 — REGNUM Правительство Черногории решило создать мобильную платформу и веб-портал для наблюдения за перемещением иностранных туристов и потенциальным распространением коронавируса.

Соглашение о формировании платформы было подписано представителями министерства туризма, НТО, торговой палаты и Института общественного здравоохранения. Стоимость проекта 60 тысяч евро.

Приложение будет вести учет мест проживания иностранных туристов, помогать локализовывать возможные «очаги заражения, а также будет предоставлять полезную информацию и оперативное реагирование «на аномалии».