Чебоксары, , 14:49 — REGNUM В Чувашии на общественное обсуждение вынесен проект стратегии развития санитарной авиации до 2024 года. Он предполагает создание шести вертолётных площадок на базе государственных медицинских учреждений, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект.

Планируется, что на вертолётах будут доставлять пострадавших с мест ДТП и ЧС, а также пациентов с клиникой остро развившихся состояний — в частности, при остром нарушении мозгового кровообращения, остром коронарном синдроме сочетанной травме, патологии детского возраста, угрожающих состояний при беременности. Межгоспитальная эвакуация будет осуществляться преимущественно специалистами республиканской клинической больницы.

«Цель стратегии — развитие системы оказания скорой медицинской помощи с использованием санитарной авиации в формате 24/7 на основе единой службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф в трёхуровневой системе оказания медицинской помощи в экстренной форме», — отмечается, в частности, в документе.

Согласно плану, в Чувашии необходимо обустроить шесть вертолётных (посадочных) площадок для санитарной авиации. Предлагается в 2020 году посадочные пункты создать «в непосредственной близости» от БСМП в Чебоксарах и Центральной районной больницы (ЦРБ) Алатырского района, в 2021 году — на базе Канашского и Шумерлинского межтерриториальных медицинских центров, в 2022 году — рядом с территориями Батыревской и Ядринской ЦРБ.

В перспективе, в 2023—2024 годы, планируется построить вертолётные площадки на базе ещё девяти медицинских организаций.

Уточняется, что в 2019 году для работы в составе авиамедицинских бригад прошли обучение 12 человек. До 2025 года планируется обучить ещё 18 человек. Предполагается, что санитарная авиация будет работать в круглосуточном режиме.

В проекте отмечается, что в Чувашии будет сформирован центр санитарной авиации, внедрена единая информационная система управления службой скорой помощи и медицинской авиационной эвакуации, сформировано пять медицинских округов (средней численность не менее 150 тыс. человек в каждом округе). В частности, центром северного медицинского округа станут Чебоксары, западного — Шумерля, центрального — Канаш, юго-восточного и юго-западного — Батырево и Алатырь.

По данным министерства здравоохранения, в Чувашии помощь населению республики оказывают 47 государственных медицинских организаций с плановой мощностью 37 540 посещений в смену. В них насчитывается 9285 круглосуточных коек.

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