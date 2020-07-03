Москва, , 14:46 — REGNUM В нынешних условиях тот факт, что желаемый доход российских домохозяйств, обеспечивающий им достойное существование, вырос, не должен вызывать удивления, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя данные опроса «Ромир».

"Оставим в стороне «региональные» различия — они весьма существенны, и это тема для отдельного, весьма ёмкого и интересного разговора: понятно, что жители наиболее дорогих для проживания мегаполисов или крайнего Севера, где привычные всем продукты стоят в несколько раз дороже, нуждаются в куда бОльшем доходе.

Но, как показывает исследование, именно в результате карантинных мер запросы российских граждан практически во всех регионах выросли. И причины такой динамики действительно представляют интерес.

Если до пандемии коронавируса население страны жило в относительно стабильных условиях, пусть не всегда достойных, но все же стабильных, не формируя накопления, смело залезая в кредиты, усиленно потребляя, то сейчас ситуация радикально изменилась.

Как оказалось, подавляющее большинство граждан совершенно незащищены в случае потери дохода или существенного его снижения. Исследования показали, что «среднее» российское домохозяйство в случае потери доходов имеет средства, позволяющие «протянуть» от силы пару месяцев.

А значительная часть граждан, зарабатывающих немного, но и имеющих кредиты, вообще оказалась перед задачей выживания. На этом фоне потребительское поведение значительной части граждан радикально изменилось. Едва ли не половина граждан заявила, что готова начать формировать собственные накопления «на черный день», даже если для этого придется экономить.

Карантин действительно напугал многих, обозначив болевые точки и показав, что в случае шоковых воздействий большинству населения приходится надеяться только на себя. В итоге граждане страны стремительно переориентируются со ставшей уже привычной модели потребления на модель накопления.

Но ведь в исследовании, приведенном выше, речь идет именно о том размере дохода, который обеспечивал бы достойную, по мнению респондентов, жизнь.

То есть подавляющее большинство людей столкнулось с дилеммой: надо формировать свою собственную «подушку безопасности», но при этом каким-то образом сохранить тот уровень жизни, к которому они уже привыкли.

Неудивительно, что на этом фоне выросли и требования к минимально необходимому для решения указанных задач уровню дохода», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса в июле 2020 года российской семье из трех человек нужно 85,7 тыс. руб. в месяц. Это на 7,7 тыс. руб., или 9,9%, больше, чем годом ранее.

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