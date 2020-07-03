Дамаск, , 14:51 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за минувшие сутки отметили два нарушения перемирия на территории данной страны. Об этом 3 июля сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что оба факта были зафиксированы в провинции Латакия.

Также указывается, то представители Турции за этот же период не зафиксировали нарушений перемирия на сирийской территории.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна акция гуманитарного характера: в населенном пункте Сусан в провинции Алеппо было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июля стало известно, что около 30 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки.