Йошкар-Ола, , 14:43 — REGNUM Секретарь Килемарского местного отделения КПРФ (Марий Эл) Геннадий Беляев, рассказал журналистам, что он не заметил никаких нарушений в проведении голосования по поправкам к Конституции, и считает, что голосование прошло по всем правилам.

«Все прошло хорошо, на мой взгляд. Никаких проблем с процедурой Общероссийского голосования у меня не возникло. Все правила безопасности соблюдались: выдавали индивидуальные маски, перчатки и ручки. Хочется отметить, что я голосовал на дому. У меня приболела хозяйка, но это не стало поводом «забыть» про событие. Мы попросили приехать к нам членов участковой избирательной комиссии. Выехали три девушки, среди которых была и наблюдатель. Считаю, что все прошло по правилам», — цитирует слова Геннадия Беляева газета «Марийская правда».