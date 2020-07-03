Йошкар-Ола, 3 июля 2020, 14:43 — REGNUM Секретарь Килемарского местного отделения КПРФ (Марий Эл) Геннадий Беляев, рассказал журналистам, что он не заметил никаких нарушений в проведении голосования по поправкам к Конституции, и считает, что голосование прошло по всем правилам.
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«Все прошло хорошо, на мой взгляд. Никаких проблем с процедурой Общероссийского голосования у меня не возникло. Все правила безопасности соблюдались: выдавали индивидуальные маски, перчатки и ручки. Хочется отметить, что я голосовал на дому. У меня приболела хозяйка, но это не стало поводом «забыть» про событие. Мы попросили приехать к нам членов участковой избирательной комиссии. Выехали три девушки, среди которых была и наблюдатель. Считаю, что все прошло по правилам», — цитирует слова Геннадия Беляева газета «Марийская правда».
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.