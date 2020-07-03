Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM В оперативном штабе Свердловской области прокомментируют сведения о возможных проблемах со статистикой по коронавирусу в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в местных СМИ опубликовали скан письма главного санитарного врача по области Дмитрия Козловских, где он говорит о несоответствии статистике реальной цифре заражений.

В ближайшее время власти дадут комментарий, посвящённый статистике заболеваемости COVID-19 в регионе, уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальной статистике, в регионе подтверждено 13 499 случаев заражения коронавируса.