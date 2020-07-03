Подгорица, , 14:37 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными болезнями ввел строгие ограничительные меры в муниципалитетах Беране и Гусинье на севере страны. Ранее карантин ввели в Бело-Поле и Рожае, где зафиксированы самые сильные вспышки заболеваемости COVID-19.

В муниципалитетах не работают кафе, рестораны, жители не могут покидать их без веских причин, в некоторых ввели комендантсткий час.

Помимо это власти ввели штрафы от 200 до 20 000 тысяч евро для физических и юридических лиц за несоблюдение безопасного расстояния, масочного режима и других предписаний.

В Черногории зафиксировано 289 активных случаев.