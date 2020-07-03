Париж, , 14:37 — REGNUM Французская компания Ubisoft официально анонсировала новую многопользовательскую игру Hyper Scape. Первые три трейлера были опубликованы на YouTube-канале компании.

Разработчики выложили в сеть видео, в котором демонстрируется общее видение проекта, премьерный трейлер, а также ролик, в котором показан геймплей (игровой процесс).

Они также опубликовали системные требования. Для того, чтобы играть в Hyper Scape на минимальных настройках с разрешением1080p и частотой 60 кадров в секунду, потребуется ПК, оборудованный процессором Intel Core i3 3220 или AMD FX-4130, 6 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой Nvidia GTX 660 (2 гагабайта) или AMD Radeon HD 7870 (2 гигабайта).

Hyper Scape будет многопользовательской игрой в жанре «королевской битвы» (в конце матча «в живых» должен остаться один игрок или команда), выполненная в футуристическом сеттинге (мир, в котором происходит действие игры). В настоящее время завершается стадия закрытого бета-тестирования проекта.

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