Абакан, 3 июля 2020, 14:36 — REGNUM Непогода не уходит из Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Штормовое предупреждение продлено.
По информации Хакасского гидрометцентра, 4 июля в Хакасии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, ливни.
Также прогнозируются грозы, град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 25−30 м/с.
Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.
Как сообщало ИА REGNUM, информацию о штормовом предупреждении власти Хакасии распространили 2 июля.
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