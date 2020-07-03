Ташкент, , 14:32 — REGNUM Доля бессимптомных пациентов с коронавирусом в Узбекистане составляет около 60%. Об этом заявил главный инфекционист минздрава республики Эркин Мусабаев в интервью изданию «Газет.uz».

"В начале было больше тяжелобольных, потом где-то два месяца было больше бессимптомных», — сказал инфекционист. Он отметил, что в Узбекистане необходимо как можно быстрее запустить систему амбулаторного лечения бессимптомных больных.

«Все сейчас начинает трещать по швам уже», — прокомментировал Мусабаев нагрузку на больницы.

Отметим, по состоянию на 3 июля в Узбекистане выявили 9199 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6161 пациент, скончались 27 человек.

Читайте также: Компании из США направили в Узбекистан благотворительную помощь