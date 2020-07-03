Москва, , 14:32 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, ранее признавший в Таганском суде Москвы свою вину в пьяной аварии в центре Москвы, в результате которой погиб курьер Сергей Зверев, пошёл на попятную. Как заявил 3 июля телеканалу Москва 24 адвокат артиста Эльман, теперь Ефремов заявил о своей непричастности к произошедшему.

Читайте также: «Все это, конечно, чудовищно», — Ефремов признал свою вину за ДТП

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, — отметил правозащитник. — То есть данное преступление он не совершал».

Что касается заявлений актёра о том, что он готов платить, адвокат пояснил, что это было сказано потому, что в аварии «участвовала его машина».

Также по теме: Адвокат Ефремова запретил ему смотреть новости, опасаясь за психику

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный артист России Михаил Ефремов 8 июля в центре Москвы на своём внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада». Водитель машины скончался в больнице от полученных травм. Позднее выяснилось, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека»). Сам подозреваемый в смертельной аварии находится под домашним арестом.