Милан, Италия, , 14:28 — REGNUM Сотрудники полиции Милана в пятницу, 3 июля, арестовали пять человек по обвинению в организации фиктивных браков и фальсификации результатов экзаменов на знание языка для мигрантов.

Еще 78 человек, среди которых — сотрудники центров по выдаче документов, находятся под подозрением.

По версии следствия, основными «клиентами» данной незаконной «службы легализации» мигрантов были выходцы из северной Африки.

Обвиняемым будут предъявлены обвинения в содействии нелегальной миграции, подделке документов, злоупотреблении служебным положением и коррупции.