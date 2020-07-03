Додома, , 14:30 — REGNUM Верховный суд Сумбаванги приговорил 53-летнего Шиджу Сосому к смертной казни за преднамеренное убийство своей жены. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление судьи Давида Мранго.

В соответствии с заявлением, Сосома убил свою жену в деревне Мавити в 2012 году. По версии стороны обвинения, мужчина убил свою первую жену по причине суеверий после того, как у его второй жены умер ребенок.

Мранго добавил, что после совершения преступления Сосома отправился к знахарю и сообщил ему, что ребенок умер из-за действий его первой жены. После чего Сосома рассказал об убийстве своим друзьям и ребенку, сообщая, что он причастен к смерти своей жены.

В суде Сосома отрицал предъявленные ему обвинения, сообщил судья.