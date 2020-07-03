Москва, , 14:26 — REGNUM Во время проведения ЕГЭ маски нужны только организаторам этого экзаменационного процесса, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 3 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя неоднозначную ситуацию с требованиями к учащимся сдавать ЕГЭ в масках и перчатках. По мнению Тимакова, дистанционное обучение детей накануне ЕГЭ было катастрофой, и сейчас, столкнувшись с требованиями о наличии масок, они испытывают серьёзный стресс, который мешает им сосредоточится на выполнении экзаменационных заданий.

«Рекомендации дают для огромной страны. С разной эпидемиологической ситуацией в регионах. А требования сформируют уже на месте. В регионе и в конкретной школе. Исходя из того, какая там ситуация. А организаторы ЕГЭ обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты», — сказал в свою очередь ведущий эксперт центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологи Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области перед проведением экзамена проводится дезинфекция помещений. Участникам экзамена выдают защитные маски, перчатки, антисептики, перед началом экзамена измеряют температуру тела.

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