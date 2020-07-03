Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан 31-летний местный житель, который переводил деньги на банковский счет мужчины 1988 года рождения, позднее осужденного за пособничество в вербовке граждан РФ и других государств в состав незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.

Как сообщили 3 июля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, спонсор террористов был задержан сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ. Ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Преступление, которое инкриминируется обвиняемому, было совершено в 2016 гоуд.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2016 году.

«Проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Петербурге 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании приговорил женщину к шести годам заключения условно за содействие и помощь террористам на Ближнем Востоке.

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