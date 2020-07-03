Сеул, , 14:31 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее зафиксировали 1222 новых случая заражения вирусом иммунодефицита (ВИЧ-инфекция), что на 1,3% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно опубликованным данным, 90,9% случаев заражения пришлись на представителей мужского пола, 8,9% — женского.

Известно, что 63,7% случаев заражения приходятся на лиц в возрасте 20−30 лет. В частности, 35,8% случаев пришлись на лица в возрасте 20−29 лет, 27,9% случаев — 30−39 лет, 16,5% случаев — 40−49 лет, 10,6% случаев — 50−59 лет.

Кроме того, 82,2% случаев заражения приходятся на граждан Южной Кореи, что на 1,6% больше, чем годом ранее, 17,8% — на иностранцев, что соответствует прошлогоднему показателю.