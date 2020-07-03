Москва, , 14:24 — REGNUM На станции первого Московского центрального диаметра (МЦД) «Славянский бульвар» установили новые ступени после происшествия в пассажиром. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее в соцсетях распространили видеозапись, на которой пассажир едва не провалился под эскалатор.

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«1 июля на станции «Славянский бульвар» произошла нештатная работа ступени эскалатора. В результате система безопасности остановила эскалатор», — цитирует сообщение агентство «Москва».

В МЖД заверили, что ремонт эскалатор был проведён в тот же день. Ступени заменили на новые. Сейчас эскалатор работает в штатном режиме.

Отметим, что станцию МЦД открыли недавно — в конце июня 2020 года.