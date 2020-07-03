Бухарест, , 14:25 — REGNUM Общее число выявленных на территории Румынии новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 420 и стало составлять 28 166. Об этом 3 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 28 166 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за сутки в стране от COVID-19 скончался 21 пациент, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало составлять 1 708.

Кроме этого, уточняется, что на сегодняшний день в Румынии свыше 20,4 тысячи пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки среди украинских силовиков выявили девять новых случаев заражения коронавирусом.