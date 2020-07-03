Черкесск, , 14:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение — в ближайшие двое суток с 4 по 5 июля в республике ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с. Об этом ИА REGNUM 3 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В связи с непогодой ведомство предупреждает граждан о возможных ЧС, связанных со сходом селей малого объема в горных районах и подъемом уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозе неблагоприятных погодных условиях в предстоящие выходные в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Так, с 3 по 5 июля в отдельных районах Ставропольского края ожидается сильная жара — до +40°. В Росгидрометцентре предупредили также о том, что в отдельных районах Дагестана, Ставрополья, Чечни, Северной Осетии, Ингушетии сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

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