Ижевск, , 14:15 — REGNUM В Удмуртии с 3 июля возобновили работу реабилитационные центры для детей. О начале работы таких учреждений рассказала министр соцполитики и труда Татьяна Чуракова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По ее словам, в реабилитационном центре «Адели» сейчас курс восстановления сокращен до 14 дней.

«Мы постараемся всех детей, которые были записаны на курсы реабилитации с 1 апреля, принять до конца года. При этом в ближайшее время принимаем здесь только ижевчан и жителей Завьяловского района — также во избежание заболевания COVID-19», — уточнила министр.

С 3 июля вновь начал работать Глазовский реабилитационный детский центр. Чуракова отметила, что во всех учреждениях режим пребывания и мероприятия ппроходят в соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, уже с конца июня возобновил работу реабилитационный центр для пожилых и инвалидов. В нем так же принимают пока только жителей Ижевска для предотвращения заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 июня в республике открылись культурно-досуговые государственные и муниципальные учреждения. С 1 июля начали работать санатории республики, которые имеют медицинскую лицензию. С 12 июля возобновят работу организации дополнительного образования детей.

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