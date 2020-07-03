Москва, , 14:15 — REGNUM В России за последний год количество врачей выросло более чем на 0,4% (или 2655 специалистов). Согласно данным Минздрава РФ, опубликованным в статистическом сборнике министерства, в 2019 году в стране насчитывалось почти 551,5 тыс. медиков. Две трети из них (свыше 70%) составляют женщины.

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В числе регионов РФ, наименее обеспеченными врачами из расчёта на 10 тыс. человек населения, оказались Курганская (23,8), Псковская (25,8), Владимирская (27,7) области, а также Чечня и Еврейская автономная область (по 27,9), пишет ТАСС. Больше всего врачей работает в Чукотском автономном округе (63,2 на 10 тыс. человек населения), Магаданской области (54,4), Якутии (51,8). Также высокая степень обеспеченности медиками в 2019 году отмечена в Ханты-Мансийском автономном округе (51,6) и Сахалинской области (50,8).

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Напомним, согласно данным Минздрава РФ, в 2018 году в России насчитывалось свыше 548,8 тыс. врачей, что на 400 специалистов больше, чем в 2017 году. При этом обеспеченность медиками в целом по стране выросла с 37,3 до 37,4 человека из расчёта на 10 тыс. человек населения.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года Министерство здравоохранения Российской Федерации распространило информацию о том, что количество врачей сократилось в 54 регионах. При этом в ряде регионов было объявлено о катастрофическом сокращении, чуть ли не на 50%, в частности, в Бурятии, Якутии, Новосибирской и Томской областях. Позднее федеральное ведомство опровергло это сообщение.

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