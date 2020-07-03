Москва, , 14:14 — REGNUM С 4 июля закрывается для проведения работ участок из четырёх станций метро Москвы. Об этом сообщили в ГУП «Московский метрополитен».

Временно не будут работать станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка», расположенные на юге Сокольнической линии. Их закроют с 4 июля для проведения работ по вводу оборотного тупика, который находится за станцией метро «Саларьево». Возобновится перевозка пассажиров спустя три дня, 7 июля.

С 4 по 6 июля заменят подземку компенсационные маршруты, которые будут перевозить пассажиров по схеме метрополитена.